Гранат — о Кварацхелии: «Барселона»? Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним»

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за лучшего игрока Серии А прошлого сезона около 100 миллионов евро.

«Хвича 100 процентов потянет уровень «Барселоны». Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним. Уверен, Кварацхелия может усилить нынешнюю «Барселону», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл за команду из Неаполя 31 игру, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.