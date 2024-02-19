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Гранат — о Кварацхелии: «Барселона»? Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним»

19 Февраля 2024 • 16:52 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
25.02 17:00

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за лучшего игрока Серии А прошлого сезона около 100 миллионов евро.

«Хвича 100 процентов потянет уровень «Барселоны». Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним. Уверен, Кварацхелия может усилить нынешнюю «Барселону», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл за команду из Неаполя 31 игру, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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