Нигматуллин считает, что Лоськов был бы суперзвездой в «Вероне»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин вспомнил о выступлениях за итальянскую «Верону».

Экс-голкипер заявил, что его предыдущие партнёры по московскому «Локомотиву» были намного сильнее коллег из итальянской команды. По его словам, это стало заметно после первых тренировок.

«По первым тренировкам было ощущение, что одноклубники в «Локо» были классом выше. Лоськов – с его пониманием игры и видением поля – был бы в «Вероне» суперзвездой», – приводит слова Нигматуллина Sports.ru.

Напомним, что Руслан выступал за «Верону» в 2002 году. Он провёл за эту команду лишь один матч, пропустив три мяча.