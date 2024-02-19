Непомнящий: «Хвича когда-то говорил, что мечтает поиграть в «Барселоне»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

По мнению специалиста, грузинский футболист подходит «Барселоне» и имеет шансы там заиграть, однако для этого должны совпасть несколько факторов.

«Я помню, он когда-то говорил, что мечтает поиграть в «Барселоне». Нужно, чтобы совпали его умения и желание, а также впишется ли Хвича в команду, и как будут обстоять дела с тренером», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл в составе «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и сумел отдать пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает грузинского игрока в 80 миллионов евро.