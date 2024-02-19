Мостовой: «Следующим шагом Кварацхелии будет переход в гранд-клуб»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который следующим летом может перейти в «Барселону».

«Готов ли Кварацхелия играть в таком клубе, как «Барселона»? На мой взгляд, да. Однозначно. Хвича — уже состоявшийся игрок. Думаю, следующим шагом Кварацхелии точно будет переход в гранд-клуб. И, как мне кажется, это произойдёт в скором времени», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Кварацхелии может составить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний вингер провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.