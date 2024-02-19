Корнеев: «У «Барселоны» не хватит денег на Кварацхелию»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев отреагировал на новость о том, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за 23-летнего грузина около 100 миллионов евро.

«Кварацхелия точно бы усилил нынешнюю «Барселону», но на него у них просто денег не хватит! Думаю, эта миссия невыполнима с их финансовой ситуацией», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость вингера сейчас составляет 80 миллионов евро.