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Чемпионат Италии. Серия А

Корнеев: «У «Барселоны» не хватит денег на Кварацхелию»

19 Февраля 2024 • 15:54 Комментировать (1)
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев отреагировал на новость о том, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за 23-летнего грузина около 100 миллионов евро.

«Кварацхелия точно бы усилил нынешнюю «Барселону», но на него у них просто денег не хватит! Думаю, эта миссия невыполнима с их финансовой ситуацией», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость вингера сейчас составляет 80 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
19 Февраля 2024 в 16:00
А-ха-ха-ха! 🤣🤣🤣
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