​Кальцона сможет совмещать работу в «Наполи» и сборной Словакии

Всё идёт к тому, что Франческо Кальцона сменит Вальтера Маццарри на тренерском мостике «Наполи». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, Федерация футбола Словакии дала зелёный свет на работу специалиста в клубе Серии А параллельно с работой у руля словацкой национальной сборной. Совмещение будет возможно как минимум до июня.

Отметим, что летом сборная Словакии выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды на групповой стадии будут Бельгия, Румыния и один из победителей стыковых матчей.

«Наполи» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Последний день Маццарри – у «Наполи» будет другой тренер