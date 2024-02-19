Булыкин: «Кокорин способен проявить себя в Италии, Германии, Испании»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин способен выступать в сильнейших лигах Европы.

Напомним, что права на 32-летнего россиянина принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды.

По мнению Булыкина, дальнейшая судьба Кокорина будет зависеть от его самоотдачи.

«Он может сыграть за многие клубы. Взгляните на Алексея Миранчука, он очень серьёзен, но не всё идёт гладко. Здесь многое зависит от тренера и команды. Кокорин способен проявить себя в Италии, Германии, Испании, если будет полностью предан делу и получит доверие тренера», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в футболке «Ариса» 23 игры, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.