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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» недоволен полузащитником – он может уйти слухи

19 Февраля 2024 • 14:46 Комментировать

В «Ювентусе» недовольны полузащитником Филипом Костичем. Серб не оправдал ожиданий и может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

За «Ювентус» Костич играет с лета 2022 года после трансфера из «Айнтрахта». С тех пор серб поучаствовал в 78 матчах, в которых записал на свой счёт три гола и 15 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Филипа Костича в 12 миллионов евро.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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