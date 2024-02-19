В «Ювентусе» недовольны полузащитником Филипом Костичем. Серб не оправдал ожиданий и может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

За «Ювентус» Костич играет с лета 2022 года после трансфера из «Айнтрахта». С тех пор серб поучаствовал в 78 матчах, в которых записал на свой счёт три гола и 15 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Филипа Костича в 12 миллионов евро.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.