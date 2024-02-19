Червиченко: «Кварацхелия — это не Месси, но тоже невысокий, быстрый и техничный»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

По мнению функционера, сейчас грузинский футболист сможет заиграть в каталонском клубе.

— Он не Месси, но тоже невысокий, быстрый и техничный. Ранее была «Барселона» времен Месси, где никак нельзя было попасть в состав. В нынешнюю «Барселону» только и стоит переходить, — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, забил шесть мячей и стал автором пяти ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Кварацхелии составляет 80 миллионов евро.