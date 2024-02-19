Дьяков рассказал, что думает о возможном переходе Хвичи в «Барселону»

Экс-футболист московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями относительно потенциального перехода хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Руководство клуба видит Хвичу, как игрока на долгосрочную перспективу. Не знаю, стоит ли ему переходить, трудно угадать. В «Наполи» не всё гладко и у «Барселоны» также», - передает слова Дьякова «Чемпионат».

Контракт грузинского полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

Мостовой высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»