​Последний день Маццарри – у «Наполи» будет другой тренер

Понедельник – последний день работы Вальтера Маццарри на должности главного тренера «Наполи». Как сообщает Sport Mediaset, команду вот-вот примет Франческо Кальцона. Он также сохранит за собой пост рулевого национальной сборной Словакии.

Ближайший матч «Наполи» проведёт уже 21 февраля – против «Барселоны» на своём поле в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что на выходных «Наполи» не смог обыграть «Дженоа» - ничья 1:1. После финального свистка фанаты неаполитанского клуба освистали команду.

На текущий момент «Наполи» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Серии А.