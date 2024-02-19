Джанашия: «Барселона» - отличный вариант для Хвичи»

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал новость об интересе каталонской «Барселоны» к полузащитнику сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Это отличный вариант для Хвичи. «Барселона» - это самый хороший клуб. Он готов к испанскому чемпионату. «Барселона» сейчас выглядит не лучшим образом, но поэтому его и хотят. Это же хорошо», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Кварацхелия связан контрактом с «Наполи» до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича забил шесть голов и отдал пять ассистов в 31 матче.