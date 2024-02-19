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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне»

19 Февраля 2024 • 13:38 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за грузинского футболиста около 100 миллионов евро.

«Кварацхелия — феноменально талантливый футболист с огромным потенциалом. Он способен заиграть в «Барселоне». Игровые характеристики Хвичи позволят ему добиться успеха в «Барселоне», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 80 миллионов евро.

Напомним, в период с 2019 по 2022 год звёздный вингер выступал в России, где защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».

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Барселона Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци ещё теги

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