Бышовец: «У Хвичи есть всё, чтобы заиграть в «Барселоне»

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о потенциальном переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Мне кажется, что у Кварацхелии есть всё необходимое, чтобы заиграть в «Барселоне». Это и его индивидуальные способности, и те знания, что он приобрёл в итальянском чемпионате», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что каталонцы начали переговоры с агентом Кварацхелии. Сделка может состояться в летнее трансферное окно. Стоимость грузинского полузащитника оценивается в 80 миллионов евро.