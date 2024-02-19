«Барселона» определилась с парой центральных защитников на матч с «Наполи»

Каталонская «Барселона» определилась, какая пара центральных защитников выйдет в стартовом составе на первый матч против «Наполи» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. По информации от Diario AS, в основе «сине-гранатовых» выйдут Рональд Араухо и Иньиго Мартинес.

Напомним, «Барселона» впервые с 2021 года сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Ранее команда дважды подряд вылетела с турнира на стадии группового этапа.

«Наполи» может уволить своего главного тренера Вальтера Маццарри ещё до матча с «Барселоной». Итальянский клуб сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А.