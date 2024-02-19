Бушманов оценил возможный трансфер Хвичи в «Барселону»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями насчет потенциального перехода полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Хвича отлично проявил себя в Европе, отсюда и интерес «Барселоны». Он подходит испанскому чемпионату. Игрок с хорошим дриблингом, скоростью, пасом. Индивидуальные качества на высоком уровне», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Хвича связан трудовыми обязательствами с «Наполи» до лета 2027 года. Трансферная стоимость грузинского вингера составляет 80 миллионов евро.

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