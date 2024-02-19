Зоммер: «Интер» может быть в топ-3 лучших команд Европы»

Страж ворот миланского «Интера» Янн Зоммер считает, что «нерадзурри» могут считаться одной из лучших команд в Европе.

«Интер» в топ-3 лучших команд Европы? Такая планка вполне достижима для нас. В ближайшее время мы сыграем против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Шансы в этом противостоянии равны.

Выход в финал прошлого сезона поднял уверенность игроков. В команде постоянно ощущается жажда успеха», - передает слова швейцарского голкипера Neue Zurcher Zeitung.

В настоящий момент «Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего конкурента на девять баллов.