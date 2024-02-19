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Мостовой высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»

19 Февраля 2024 • 11:44 Комментировать (1)

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о потенциальном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Я верю, что Хвича окажется в «Барселоне». Сам бы хотел, чтобы он там оказался. Думаю, он готов перейти в «Барселону», уровень у него хороший», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» предпримут попытку подписать Хвичу в летнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Контракт грузина с неаполитанским клубом истекает в конце июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Мостовой Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
19 Февраля 2024 в 11:57
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