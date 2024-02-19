Мостовой высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о потенциальном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Я верю, что Хвича окажется в «Барселоне». Сам бы хотел, чтобы он там оказался. Думаю, он готов перейти в «Барселону», уровень у него хороший», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» предпримут попытку подписать Хвичу в летнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Контракт грузина с неаполитанским клубом истекает в конце июня 2027 года.