Сёмин: «Хвича соответствует принципам «Барселоны»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Хвича соответствует принципам «Барселоны». На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры с агентом грузинского футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Хвичи шесть голов и пять ассистов в 31 поединке. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.