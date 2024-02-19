«Барселона» готовит 100 миллионов евро на покупку топ-полузащитника

Каталонская «Барселона» выбрала новую трансферную цель. Как стало известно Barca Times, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится грузинский вингер Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в Серии А за «Наполи».

Боссы «Барселоны» провели предварительные переговоры с представителями игрока и рассчитывают подписать его по завершении сезона. Каталонцы считают, что могут оформить сделку за 90-100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за неаполитанский коллектив 31 встречу. На счету полузащитника шесть голов и пять ассистов. Контракт грузина с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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