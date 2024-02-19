«Ювентус» намерен сохранить полузащитника, которого хотят «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с полузащитником Адриеном Рабио. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Срок действующего контракта между «старой синьорой» и 28-летним французом истекает в конце нынешнего сезона. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Адриену со стороны нескольких европейских клубов. Подписать хавбека хотели «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник играет за туринский гранд с 2019 года. В текущем сезоне Рабио принял участие в 21 поединке во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.