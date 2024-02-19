Гамшик может вернуться в «Наполи»

Бывший футболист сборной Словакии и «Наполи» Марек Гамшик возвращается в неаполитанский клуб. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Маттео Моретто.

Он может войти в тренерский штаб Франческо Кальцоны, которого сватают на место наставника команды. Этот специалист может сменить Вальтера Маццарри, работой которого недовольно руководство итальянского клуба.

Это может быть вторая отставка в сезоне для «Наполи». Ранее с поста главного тренера был уволен Руди Гарсия.

После 24 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 баллов и занимает лишь десятое место в турнирной таблице.