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Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик может вернуться в «Наполи»

19 Февраля 2024 • 08:17 Комментировать

Бывший футболист сборной Словакии и «Наполи» Марек Гамшик возвращается в неаполитанский клуб. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Маттео Моретто.

Он может войти в тренерский штаб Франческо Кальцоны, которого сватают на место наставника команды. Этот специалист может сменить Вальтера Маццарри, работой которого недовольно руководство итальянского клуба.

Это может быть вторая отставка в сезоне для «Наполи». Ранее с поста главного тренера был уволен Руди Гарсия.

После 24 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 баллов и занимает лишь десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Марек Гамшик
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