​«Монца» обыграла «Милан» впервые в своей истории

Двадцать пятый тур итальянского чемпионата Серии А завершился сенсацией - «Монца», получив численное преимущество над «Миланом», обыграла его со счетом 4:2. Это был четвертый совместный матч в истории этих команд после того, как в прошлом сезоне «Монца» впервые за все время существования клуба пробилась в высший свет итальянского футбола.

И впервые «Монце» удалось обыграть во многом родственный клуб - «Милан». В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Монце» предстоит сыграть на выезде, но уже с «Салернитаной». Это случится двадцать четвертого февраля, в субботу.