Жиру: «Надеемся, что «Интер» будет ошибаться»

Французский нападающий Оливье Жиру высоко ценит усилия соперников из «Интера», которые все дальше отрываются в турнирной таблице итальянского чемпионата. Тем не менее, Жиру верит в то, что у соперника наступит кризис, а «Милан», возможно, сможет им воспользоваться.

- «Интер» очень хорош, но мы должны думать о своих результатах. Будем надеяться, что они где-то ошибутся, - цитирует слова Оливье Жиру pianetamilan.it.

Напомним, что в первом круге чемпионата «Интер» уничтожил «Милан» со счетом 5:1. По итогам двадцать пятого тура Серии А «Интер» выиграл, а «Милан» проиграл.