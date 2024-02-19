​Даниэль Мальдини рассказал, с кем из игроков «Милана» он поддерживает отношения

Бывший игрок «Милана» Даниэль Мальдини не смог закрепиться в составе клуба - да и это вряд ли было бы возможно после того, как не у дел в клубе остался его отец Паоло Мальдини. Тем не менее, Даниэль успел обзавестись приятельскими отношениями в клубе - и рассказал журналистам о том, с кем их продолжает поддерживать:

- Я недавно встретился с Рафой Леау, Тео Эрнандесом и Оливье Жиру. Также мы общаемся с итальянскими игроками «Милана», - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В настоящий момент бывший и нынешний клубы Мальдини-младшего встречаются между собой, следить за событиями матча между «Монцей» и «Миланом» можно посредством онлайн-трансляции.