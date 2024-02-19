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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии слухи

19 Февраля 2024 • 00:07 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Как давно известно, за грузинским футболистом следят многочисленные гранды европейского футбола, однако «Барселона» не считалась фаворитом в борьбе за звезду Серии А, поскольку не может позволить себе столь дорогостоящую сделку. Несмотря на это, по информации журналиста Шэя Лагасси, представители «сине-гранатовых» недавно связались с агентом Кварацхелии.

Каталонский клуб очень хотел бы приобрести 23-летнего игрока в предстоящее трансферное окно. Стоимость потенциального перехода оценивается в 90-100 млн евро. Чтобы провернуть громкое подписание, «Барселоне» придётся расстаться с кем-то из своих ключевых игроков.

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