«Рома» реализовала свои моменты и разгромила «Фрозиноне»

После поражения в матче с «Интером» «Рома» гостила у «Фрозиноне» и вернулась на победный путь. В первом тайме были моменты, но завершение атак хромало, а в концовке 45-минутки был открыт счет. Дин Хёйсен взял игру на себя, ушел от опеки и завершил рейд выстрелом в правый нижний угол - 0:1. И снова почти полчаса сонного футбола в начале тайма и бодрая концовка. На 71-й минуте Бриан Кристанте плотно пробил по воротам, кипер выручил, но Сердар Азмун здорово сыграл на добивании - 0:2. Напоследок игра рукой у хозяев, Леандро Паредес с пенальти пробил уверенно - разгром.

«Рома» вышла на чистое шестое место, соперник - 14-й.