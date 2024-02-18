«Рома» реализовала свои моменты и разгромила «Фрозиноне»

После поражения в матче с «Интером» «Рома» гостила у «Фрозиноне» и вернулась на победный путь. В первом тайме были моменты, но завершение атак хромало, а в концовке 45-минутки был открыт счет. Дин Хёйсен взял игру на себя, ушел от опеки и завершил рейд выстрелом в правый нижний угол - 0:1. И снова почти полчаса сонного футбола в начале тайма и бодрая концовка. На 71-й минуте Бриан Кристанте плотно пробил по воротам, кипер выручил, но Сердар Азмун здорово сыграл на добивании - 0:2. Напоследок игра рукой у хозяев, Леандро Паредес с пенальти пробил уверенно - разгром.
«Рома» вышла на чистое шестое место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|38'Хёйсен Дин (0:1)
|71'Азмун Сердар (0:2)
|81'Паредес Леандро (0:3)
Турати Стефано•Лирола Поль67' (Казо Джузеппе (67') •Монтеризи Иларио•Околи Меме•Валери Эмануэле•Брешианини Марко67' (Арруи Абду (67') •Маццителли Лука•Соуле Матиас88' (Сек Демба (88') •Рейньер Жезус75' (Барренечеа Энцо (75') •Джелли Франческо•Жорже Кайо67' (Хеддира Валид (67')
Свилар Миле•Кристенсен Расмус67' (Челик Зеки (67') •Манчини Джанлука• 66'Хёйсен Дин 39'46' (Пеллегрини Лоренцо (46') •Анхелиньо Хосе82' (Смоллинг Крис (82') •Кристанте Бриан•Паредес Леандро•Бальданци Томмазо82' (Ауа Уссем (82') •Азмун Сердар• 77'Эль-Шаарави Стефан•Лукаку Ромелу46' (Льоренте Диего (46')
18 февраля. Стадион "Бенито Стирпе".
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