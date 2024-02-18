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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» реализовала свои моменты и разгромила «Фрозиноне»

18 Февраля 2024 • 21:57 Комментировать
Фрозиноне
0:3
Рома
окончен

После поражения в матче с «Интером» «Рома» гостила у «Фрозиноне» и вернулась на победный путь. В первом тайме были моменты, но завершение атак хромало, а в концовке 45-минутки был открыт счет. Дин Хёйсен взял игру на себя, ушел от опеки и завершил рейд выстрелом в правый нижний угол - 0:1. И снова почти полчаса сонного футбола в начале тайма и бодрая концовка.  На 71-й минуте Бриан Кристанте плотно пробил по воротам, кипер выручил, но Сердар Азмун здорово сыграл на добивании - 0:2. Напоследок игра рукой у хозяев, Леандро Паредес с пенальти пробил уверенно - разгром.

«Рома» вышла на чистое шестое место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Фрозиноне0:3Рома
  38'Хёйсен Дин (0:1)
  71'Азмун Сердар (0:2)
  81'Паредес Леандро (0:3)
Турати СтефаноЛирола Поль 67' (Казо Джузеппе ( 67') Монтеризи ИлариоОколи МемеВалери ЭмануэлеБрешианини Марко 67' (Арруи Абду ( 67') Маццителли ЛукаСоуле Матиас 88' (Сек Демба ( 88') Рейньер Жезус 75' (Барренечеа Энцо ( 75') Джелли ФранческоЖорже Кайо 67' (Хеддира Валид ( 67')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеБаэс ХаймеКаменсек Паник МатяжФраттали ПьерлуиджиКвернадзе Гкоргий
Свилар МилеКристенсен Расмус 67' (Челик Зеки ( 67') Манчини Джанлука  66'Хёйсен Дин  39' 46' (Пеллегрини Лоренцо ( 46') Анхелиньо Хосе 82' (Смоллинг Крис ( 82') Кристанте БрианПаредес ЛеандроБальданци Томмазо 82' (Ауа Уссем ( 82') Азмун Сердар  77'Эль-Шаарави СтефанЛукаку Ромелу 46' (Льоренте Диего ( 46')
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоЗалевски НиколаПатрисиу РуйБове ЭдоардоКарсдорп РикСпинаццола ЛеонардоСаншеш Ренату
18 февраля. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фрозиноне

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