Сёмин назвал сильные стороны Алексея Миранчука

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игровые качества полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей — специфичный игрок. Его сильные стороны — это последняя передача, хладнокровие в чужой штрафной и великолепная игра в пас», — приводит слова Сёмина RT на русском.

Тренер отметил, что у хавбека есть свои слабые стороны, но если какой-либо топовой команде необходим созидатель, то Миранчук сможет там заиграть.

В этом сезоне 28-летний россиянин принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил три гола и стал автором восьми ассистов.

Следующий матч «Аталанты» пройдет 25 февраля — соперником в рамках 26-го тура Серии А станет «Милан».