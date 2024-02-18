Сёмин: «По пониманию игры Миранчук превосходит многих футболистов «Аталанты»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В первую очередь Алексей стал получать больше игрового времени, и по пониманию самой игры он превосходит многих футболистов «Аталанты». Ему дали необходимое время, и поэтому Миранчук так блестяще себя показывает», — приводит слова Сёмина RT на русском.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет восемь голевых передач.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков в 24 матчах.