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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен сможет сыграть против «Барселоны»

18 Февраля 2024 • 20:51 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен успеет залечить травму до матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Первый поединок состоится 21 февраля на поле итальянского коллектива. Согласно сведениям Sport, нигерийский футболист набрал форму и готов провести на поле 50-60 минут во встрече с «сине-гранатовыми». Свой предыдущий матч за «адзурри» 25-летний форвард провёл ещё в конце декабря, после чего отсутствовал из-за участия на Кубке Африки в составе  сборной Нигерии. Недавнюю встречу Серии А против «Дженоа» игрок пропустил из-за травмы.

В активе Виктора Осимхена один забитый мяч и одна голевая передача в четырёх матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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