«Эмполи» отобрал очки у «Фиорентины»

Покинувший зону вылета Серии А «Эмполи» в воскресенье дал бой «Фиорентине». На 30-й минуте у гостей Роландо Мандрагора помог Лукасу Бельтрану нанести первый голевой удар в матче. Лукас Мартинес едва не увеличил отрыв фаворита, но головой направил мяч в штангу. На 57-й минуте хозяева отыгрались с пенальти, Мбайе Ньянг развел мяч и голкипера по углам.
1:1, «Эмполи» не проигрывает пять матчей подряд и идет 16-м, противник делит шестое место.
Протокол игры
|30'Бельтран Лукас (0:1)
|(1:1) Ньянг М'Байе57'
Каприле Элия•Исмайли Ардиан•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно• 45'Гьяси Эммануэль 2'46' (Канчельери Маттео (46') •Какаче Либерато87' (Пеццелла Джузеппе (87') •Грасси Альберто30' (Марин Рэзван (30') •Мале Юссеф80' (Фаццини Якопо (80') •Журковски Шимон• 74'Камбьяги Николо•Черри Альберто46' (Ньянг М'Байе (46')
Терраччиано Пьетро•Фараони Марко62' (Мело Артур (62') •Мартинес Лукас II•Миленкович Никола•Бираги Кристиано 70'75' (Паризи Фабьяно (75') •Дункан Альфред62' (Кайоде Майкл (62') •Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Бельтран Лукас• 82'Соттиль Риккардо72' (Иконе Жонатан (72') •Белотти Андреа72' (Бонавентура Джакомо (72')
18 февраля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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