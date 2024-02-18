«Эмполи» отобрал очки у «Фиорентины»

Покинувший зону вылета Серии А «Эмполи» в воскресенье дал бой «Фиорентине». На 30-й минуте у гостей Роландо Мандрагора помог Лукасу Бельтрану нанести первый голевой удар в матче. Лукас Мартинес едва не увеличил отрыв фаворита, но головой направил мяч в штангу. На 57-й минуте хозяева отыгрались с пенальти, Мбайе Ньянг развел мяч и голкипера по углам.

1:1, «Эмполи» не проигрывает пять матчей подряд и идет 16-м, противник делит шестое место.