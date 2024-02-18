«Удинезе» в 14-й раз сыграл вничью, не сумев одолеть «Кальяри»

В 25-м туре Серии А в малособытийном матче встретились представители нижней трети таблицы, «Удинезе» и «Кальяри». Уже на 14-й минуте Джордан Земура открыл счет. Гости сравняли после удара головой Джанлуки Гаэтано на 44-й минуте. Джанлука Лападула создал самый красивый момент, удар с лета в штрафной, и зазвенела перекладина.

После 14-й ничьей в сезоне «Удинезе» делит 14-е место, соперник - 16-й.Протокол игры