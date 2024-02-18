«Удинезе» в 14-й раз сыграл вничью, не сумев одолеть «Кальяри»

В 25-м туре Серии А в малособытийном матче встретились представители нижней трети таблицы, «Удинезе» и «Кальяри». Уже на 14-й минуте Джордан Земура открыл счет. Гости сравняли после удара головой Джанлуки Гаэтано на 44-й минуте. Джанлука Лападула создал самый красивый момент, удар с лета в штрафной, и зазвенела перекладина.
После 14-й ничьей в сезоне «Удинезе» делит 14-е место, соперник - 16-й.Протокол игры
|(1:0) Земура Джордан14'
|44'Гаэтано Джанлука (1:1)
Окойе Мадука•Перес Неуэн•Джанетти Лаутаро• 54'Кристенсен Томас•Эхизибуэ Кингсли65' (Эбоселе Фести (65') •Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Ловрич Санди83' (Пайеро Мартин (83') •Земура Джордан65' (Феррейра Жоау (65') • 77'Товен Флорьян79' (Саксесс Исаак (79') •Лукка Лоренцо 20'79' (Бреннер (79')
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле78' (Нандес Найтан (78') •Мина Йерри•Доссена Альберто• 33'Ауджелло Томмазо• 38'Дейола Алессандро•Макумбу Антуан•Янкто Якуб78' (Ди Пардо Алессандро (78') •Гаэтано Джанлука•Лувумбу Зито•Лападула Джанлука78' (Паволетти Леонардо (78')
18 февраля. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
Бан пользователя