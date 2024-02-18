Камоцци: Сейчас Алексей Миранчук был бы сильнейшим игроком РПЛ

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался об уровне российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Эксперт признался, что всегда считал Миранчука игроком уровня Серии А, отметив, что проблемы хавбека были связаны с требованиями тренера, а не игровыми качествами футболиста.

«Миранчук — умный игрок, поэтому он выделяется на поле среди остальных. «Аталанта» набрала отличный ход, в том числе благодаря его игре», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Как считает агент, Миранчук был бы самым сильным игроком Российской премьер-лиги, если бы продолжал там выступать.

В текущей кампании 28-летний Миранчук сыграл в 21 матче с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором семи ассистов.