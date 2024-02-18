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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: Сейчас Алексей Миранчук был бы сильнейшим игроком РПЛ

18 Февраля 2024 • 17:44 Комментировать
Милан
...
Аталанта
25.02 22:45

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался об уровне российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Эксперт признался, что всегда считал Миранчука игроком уровня Серии А, отметив, что проблемы хавбека были связаны с требованиями тренера, а не игровыми качествами футболиста.

«Миранчук — умный игрок, поэтому он выделяется на поле среди остальных. «Аталанта» набрала отличный ход, в том числе благодаря его игре», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Как считает агент, Миранчук был бы самым сильным игроком Российской премьер-лиги, если бы продолжал там выступать.

В текущей кампании 28-летний Миранчук сыграл в 21 матче с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором семи ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Франко Камоцци ещё теги

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