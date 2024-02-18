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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» выразил протест после поражения

18 Февраля 2024 • 17:28 Комментировать
Лацио
1:2
Болонья

В воскресенье «Лацио» не порадовал фанатов – команда проиграла «Болонье» на своём поле (1:2), хотя и забила первой. После игры римляне решили выразить протест против судейства – «орлы» отказались общаться с прессой. Об этом рассказывает TuttoMercaroWeb.

Отмечается, что представителям «Лацио» не понравилась работа арбитра Фабио Марески. Рулевой римской команды Маурицио Сарри ещё в перерыве пытался получить какие-то разъяснения от рефери.

На текущий момент «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда Маурицио Сарри проведёт 22 февраля – против «Торино» на выезде.

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