​«Лацио» выразил протест после поражения

В воскресенье «Лацио» не порадовал фанатов – команда проиграла «Болонье» на своём поле (1:2), хотя и забила первой. После игры римляне решили выразить протест против судейства – «орлы» отказались общаться с прессой. Об этом рассказывает TuttoMercaroWeb.

Отмечается, что представителям «Лацио» не понравилась работа арбитра Фабио Марески. Рулевой римской команды Маурицио Сарри ещё в перерыве пытался получить какие-то разъяснения от рефери.

На текущий момент «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда Маурицио Сарри проведёт 22 февраля – против «Торино» на выезде.