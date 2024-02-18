​Назван тренер, согласившийся возглавить «Наполи»

В ближайшие часы или дни «Наполи» может сменить главного тренера. Вальтер Маццарри, пришедший на тренерский мостик в ноябре, не оправдал ожиданий, а впереди, между прочим, плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, сменить Маццарри у руля «Наполи» может Франческо Кальцона. По данным источника, 55-летний итальянский специалист уже дал согласие неаполитанскому клубу.

В своё время Франческо Кальцона работал в тренерском штабе «Наполи» на протяжении нескольких периодов. С лета 2022 года Кальцона тренирует национальную сборную Словакии.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 21 февраля - против «Барселоны».