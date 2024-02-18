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Чемпионат Италии. Серия А

​Известна трансферная цель «Милана»

18 Февраля 2024 • 16:56 Комментировать

«Милан» рассчитывает летом усилить линию атаки, учитывая вероятный отъезд Оливье Жиру в МЛС и интерес «ПСЖ» к Рафаэлу Леау. Как сообщает TodoFichajes, трансферной целью «россонери» остаётся нападающий Джонатан Дэвид из «Лилля». Ранее «доги» запрашивали за этого игрока 60 миллионов евро, что не устраивало «Милан». В клубе Серии А надеются, что подписать 24-летнего Дэвида можно будет примерно за 40 миллионов, поскольку действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года.

Также на радаре «Милана» остаётся второй лучший бомбардир текущего сезона Бундеслиги Серу Гирасси из «Штутгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Оливье Жиру Серу Гирасси Рафаэл Леау Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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