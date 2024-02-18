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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» одержала волевую победу в гостях у «Лацио»

18 Февраля 2024 • 16:33 Комментировать
Лацио
1:2
Болонья

Разыгравшаяся «Болонья» в 25-м туре Серии А гостила у конкурентов из «Лацио». Чиро Иммобиле атаковал в ближний угол уже в дебюте, и вратарь отбил мяч ногой. Вскоре ветеран все же отправил мяч в сетку, но из офсайда. Снова он на острие, передача на ход Густаву Исаксену, который ворвался в штрафную и был точен - 1:0. Исаксен вышел на ударную позицию справа и стрельнул, а вратарь переправил мяч в перекладину. Джованни Фаббьян перехватил мяч в штрафной и позволил Уссаме эль-Аззузи сравнять счет. Маттео Гендузи после углового выиграл воздух и пробил, и лишь защитник на ленточке помешал ему отличиться.

Во втором тайме Валентин Кастельянос убегал один на один и не смог обыграть кипера.

«Болонья» после четвертой победы подряд делит четвертое место с «Аталантой», соперник - седьмое.

Протокол игры  
Лацио1:2Болонья
(1:0) Исаксен Густав18'  
  39'Эль-Аззузи Уссама (1:1)
  78'Зиркзее Джошуа (1:2)
Проведель ИванЛаццари Мануэль 77' (Пеллегрини Лука ( 77') Хила МариоПатрик 11' (Казале Николо ( 11') Марушич Адам  79'Гендузи МаттеоКатальди Данило  35'Альберто Луис 77' (Камада Даити ( 77') Исаксен Густав 65' (Педро Родригес ( 65') Иммобиле Чиро 65' (Кастельянос Валентин ( 65') Андерсон Фелипе
Запасные: Наполитано ЛукаМандас ХристосАндерсон АндреХюсай ЭльсейдСепе ЛуиджиФернандеш Сана
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен Виктор 85' (Калафьори Рикардо ( 85') Эль-Аззузи Уссама  46' 73' (Эбишер Мишель ( 73'  90') Орсолини Риккардо 85' (Ликояннис Хараламбос ( 85') Фергюсон ЛьюисФаббьян Джованни  25' 72' (Ндой Дан ( 72') Салемакерс Алексис 72' (Урбаньски Кацпер ( 72') Зиркзее Джошуа
Запасные: Корацца ТоммазоОдгор ЙенсБаньолини НиколаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
18 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Лацио

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