«Болонья» одержала волевую победу в гостях у «Лацио»

Разыгравшаяся «Болонья» в 25-м туре Серии А гостила у конкурентов из «Лацио». Чиро Иммобиле атаковал в ближний угол уже в дебюте, и вратарь отбил мяч ногой. Вскоре ветеран все же отправил мяч в сетку, но из офсайда. Снова он на острие, передача на ход Густаву Исаксену, который ворвался в штрафную и был точен - 1:0. Исаксен вышел на ударную позицию справа и стрельнул, а вратарь переправил мяч в перекладину. Джованни Фаббьян перехватил мяч в штрафной и позволил Уссаме эль-Аззузи сравнять счет. Маттео Гендузи после углового выиграл воздух и пробил, и лишь защитник на ленточке помешал ему отличиться.

Во втором тайме Валентин Кастельянос убегал один на один и не смог обыграть кипера.

«Болонья» после четвертой победы подряд делит четвертое место с «Аталантой», соперник - седьмое.