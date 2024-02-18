«Наполи» может уволить Маццарри до матча с «Барселоной»

«Наполи» может уволить своего главного тренера Вальтера Маццари ещё до первого матча 1\8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который состоится в ближайшую среду.

По информации от журналиста Маттео Моретто, руководство «Наполи» может расстаться с итальянским специалистом уже в ближайшее время. «Партенопеи» под руководством Маццари не смогли добыть ни одной победы в последних четырёх матчах. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, Маццарри прибыл в «Наполи» в ноябре, сменив на посту главного тренера уволенного Руди Гарсию.