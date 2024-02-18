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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Миранчука: «Алексей – лучший игрок в «Аталанте»

18 Февраля 2024 • 15:19 Комментировать

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил полузащитника Алексея Миранчука после субботнего матча против «Сассуоло» (победа 3:0). Комментарий на этот счёт дал Вадим Шпинёв – агент 28-летнего футболиста.

«Алексей – лучший игрок в команде. В «Аталанте» об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова Гасперини дорогого стоят. Миранчук – хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он также продолжил играть», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Шпинёв отметил, что в настоящий момент Миранчук в «Аталанте» чувствует себя счастливым.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 21 матче. В них россиянин записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место  в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Вадим Шпинёв ещё теги
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