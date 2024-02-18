​Агент Миранчука: «Алексей – лучший игрок в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил полузащитника Алексея Миранчука после субботнего матча против «Сассуоло» (победа 3:0). Комментарий на этот счёт дал Вадим Шпинёв – агент 28-летнего футболиста.

«Алексей – лучший игрок в команде. В «Аталанте» об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова Гасперини дорогого стоят. Миранчук – хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он также продолжил играть», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Шпинёв отметил, что в настоящий момент Миранчук в «Аталанте» чувствует себя счастливым.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 21 матче. В них россиянин записал на свой счёт три гола и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.