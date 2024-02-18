Сарри: «Благодарим Серию А за то, что нам устроили подставу»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри обвинил руководителей итальянской Серии А в предвзятом отношении к его команде. Специалист возмущён графиком, по которому должны играть «бьянкочелести».

«Благодарим Серию А за то, что нам устроили подставу. Мы вынуждены играть в 12:30 по местному времени после матча с «Баварией», – цитирует итальянца журналист Николо Скира.

Напомним, в середине недели «Лацио» на своём поле минимально обыграл «Баварию» со счётом 1:0. В данный момент команда Сарри ведёт в счёте 1:0 в матче чемпионата Италии против «Болоньи». «Лацио» может подняться на шестую строчку в Серии А, если выиграет сегодняшний поединок.