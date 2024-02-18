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​Названо условие скорого увольнения Маццарри из «Наполи»

18 Февраля 2024 • 14:56 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

В субботу «Наполи» не порадовал своих поклонников – команда сыграла вничью в домашнем матче Серии А против «Дженоа» (1:1). При этом неаполитанцы смогли отыграться только в концовке встречи. После финального свистка разочарованные фанаты «Наполи» освистали команду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» может уволить Маццарри в случае плохого выступления в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Команды сыграют в Неаполе в среду, 21 февраля.

Отмечается, что заменить Вальтера Маццарри на тренерском мостике «Наполи» в обозримом будущем может Марко Джампаоло.

Фанаты «Наполи» освистали команду

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Наполи Марко Джампаоло Вальтер Маццарри ещё теги

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