​Названо условие скорого увольнения Маццарри из «Наполи»

В субботу «Наполи» не порадовал своих поклонников – команда сыграла вничью в домашнем матче Серии А против «Дженоа» (1:1). При этом неаполитанцы смогли отыграться только в концовке встречи. После финального свистка разочарованные фанаты «Наполи» освистали команду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Наполи» может уволить Маццарри в случае плохого выступления в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Команды сыграют в Неаполе в среду, 21 февраля.

Отмечается, что заменить Вальтера Маццарри на тренерском мостике «Наполи» в обозримом будущем может Марко Джампаоло.

Фанаты «Наполи» освистали команду