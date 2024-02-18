В Италии считают, что Кварацхелия играет по принципу «один против всех»

После матча 25-го тура Серии А «Наполи» — «Дженоа» (1:1) в Италии высказались об игре нападающего неаполитанского команды Хвичи Кварацхелии, отметившегося одной жёлтой карточкой.

Известное издание La Gazzetta dello Sport выразило мнение, что грузинскому футболисту постоянно приходится играть по принципу «один против всех» и лишь он один создавал опасность у ворот «Дженоа», хоть порой и проявлял нервозность.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. На сегодняшний день команда из Неаполя занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 24 встречах.