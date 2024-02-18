Дроздов: «Миранчук является основным игроком «Аталанты», уходить смысла нет»

Бывший игрок «Локомотива» Юрий Дроздов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, в матче 25-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:0) Миранчук вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён на 74-й минуте, не успев отметиться результативными действиями.

«Можно сказать, Миранчук адаптировался к требованиям тренера и лиге. Ему стали больше доверять, поэтому Алексей выглядит прилично. Миранчук является основным игроком. Уходить из команды смысла нет», — цитирует Дроздова «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 21 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач.