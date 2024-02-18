Гасперини: «Если «Аталанта» займёт четвёртое место, то это будет сродни скудетто»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Напомним, на сегодняшний день «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков в 24 проведённых матчах.

По мнению Гасперини, «Аталанте» будет сложно побороться за чемпионский титул.

«Единственный реальный шанс для «Аталанты» — победа в Кубке Италии. Поэтому если в нынешних обстоятельствах наберём 70 очков и займём четвёртое место, то это будет сродни скудетто», — цитирует Гасперини Football Italia.

Свой следующий матч «Аталанта» проведёт 25 февраля против «Милана». Начало — в 22:45 по московскому времени.