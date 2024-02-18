Камоцци: «Гасперини наконец-то начал доверять Миранчуку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о доверии главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Могу сказать, что Гасперини наконец-то начал доверять Миранчуку и верить в него. Алексей поступил правильно, что терпел и не ушёл из «Аталанты», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за команду из Бергамо 21 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач. На сегодняшний день «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков в 24 проведённых встречах.