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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Гасперини наконец-то начал доверять Миранчуку»

18 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать
Милан
...
Аталанта
25.02 22:45

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о доверии главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Могу сказать, что Гасперини наконец-то начал доверять Миранчуку и верить в него. Алексей поступил правильно, что терпел и не ушёл из «Аталанты», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за команду из Бергамо 21 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач. На сегодняшний день «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков в 24 проведённых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Франко Камоцци ещё теги

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