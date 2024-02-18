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Чемпионат Италии. Серия А

Маццарри ответил, готов ли Осимхен к матчу с «Барселоной»

18 Февраля 2024 • 09:58 Комментировать

Наставник «Наполи» Вальтер Маццарри высказался о состоянии нападающего Виктора Осимхена в преддверии первого матча против каталонской «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы надеемся, что Виктор сможет выйти на поле. Пока его участие под вопросом. По его словам, он пока не готов. У него проблемы с мышцами. Будет глупо рисковать им, ведь тогда мы можем потерять его на несколько месяцев. Но у нас есть надежда, что Осимхен сыграет», - цитирует тренера Football-Italia.

Поединок «Наполи» против «Барселоны» состоится в Неаполе 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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Барселона Наполи Вальтер Маццарри Виктор Осимхен ещё теги
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