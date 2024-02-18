Шалимов: «Миранчук даже мощнее, чем Головин»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:0) российский футболист вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён на 74-й минуте игры.

По мнению Шалимова, сейчас Миранчук находится в хорошей форме и выступает даже лучше полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Берёт на себя и пытается выделиться. А из русских ребят кто на сегодняшний день может брать на себя в Европе? Головин и Миранчук. Ну, и Захарян... К Алексею я отношусь очень хорошо. Считаю, что он даже мощнее, чем Головин», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 21 матч, забив три гола и отдав семь результативных передач.