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«Милан» продолжает интересоваться экс-тренером «Реала»

18 Февраля 2024 • 09:25 Комментировать

«Милан» не сбавляет интерес к бывшему наставнику сборной Испании и мадридского «Реала» Хулену Лопетеги. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Матео Моретто.

Согласно данным источника, боссы миланского гранда собираются сменить главного тренера по окончании текущего сезона. Вместо Стефано Пиоли командой в следующем сезоне может руководить Лопетеги.

В настоящий момент Хулен находится в статусе безработного. Последним клубом испанского тренера был представитель АПЛ – «Вулверхэмптон».

По итогам 24 туров Серии А «россонери» набрали 52 балла и занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Хулен Лопетеги ещё теги
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