Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих игроков «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе на «Сассуоло» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Специалист назвал российского полузащитника Алексея Миранчука одним из самых прогрессирующих игроков команды.

«Я знал, что у нас надёжные оборона и полузащита, где футболисты играют вместе годами... Больше всех прибавили игроки атаки — де Кетеларе, Миранчук и Скамакка. Конечно, мы знали, на что способен Лукман», — заявил Гасперини после матча.

Напомним, после 24 проведённых игр в текущем розыгрыше Серии А «Аталанта» расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.