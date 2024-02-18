Быстров: «В матче с «Сассуоло» от Миранчука исходила угроза»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 25-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:0).

Напомним, Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 74-й минуте игры. За отведённое на поле время россиянину отметиться результативными действиями не удалось.

«Не забил, потому что не повезло? Он просто зачем‑то в этой ситуации отдавал передачу. Вроде и ворота пустые были. Может, ассистировать хотел партнёру. Было видно, что давал пас вдоль ворот... От него исходила угроза. Разрезающими пасами он создавал трудности «Сассуоло», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 21 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач.